UNICT – Tatou2020: al via ciclo di incontri sul turismo

Prende il via mercoledì 8 gennaio la quarta edizione del ciclo di incontri con operatori del settore turistico “Talking about Tourism” (Tatou2020), organizzato dal corso di laurea in “Scienze del Turismo” (Dipartimento di Scienze della Formazione, prof.ssa Simona Monteleone e prof. Marco Platania). Il primo appuntamento si svolgerà dalle 16 alle 18 nell’aula 1 di Palazzo Ingrassia, relatore sarà Agostino Porretto, presidente dell’Osservatorio della Politica Turistica Mediterranea (OPTM).

Il primo incontro di TaTou2020 sarà l’occasione per presentare il nuovo numero della rivista “L’isola del tesoro” edita dall’OPTM. I prodotti editoriali in formato cartaceo, rivolti al turismo, rappresentano un interessante strumento per la promozione di un territorio, seppur vivano con grande difficoltà il confronto con il mondo dell’editoria digitale. Il dott. Porretto, già dirigente generale dell’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana, illustrerà le caratteristiche della rivista “L’isola del tesoro” che descrive la Sicilia e le sue risorse culturali. L’incontro sarà moderato dal professore Marco Platania.

“Talking about tourism” è un ciclo di incontri con qualificate figure del settore che attraverso la loro testimonianza permettono agli studenti di avvicinarsi alle problematiche del mondo lavorativo e di approfondire le caratteristiche di alcune tipologie di turismo. Gli incontri, che si svolgeranno da gennaio a maggio, saranno tenuti da professionisti e operatori pubblici e privati del settore turistico regionale.