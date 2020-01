UNICT – Tasse universitarie, quando pagare seconda e terza rata: scadenze e more

Pagamento delle tasse all'Università di Catania per l'anno 2019-20: tutte le date e scadenze importanti da ricordare per avviare la procedura.

Secondo quanto riportato dalla Guida dello studente 2019-20, le scadenze di quest’anno sono le seguenti: il 10 febbraio 2019 come termine ultimo per il pagamento della seconda rata e il 10 maggio 2019 per quanto riguarda la terza. In entrambi i casi, ci sarà la possibilità di pagare la tassa in ritardo con una mora. Per quanto riguarda la seconda rata, dal 23 febbraio al 10 marzo 2020 si potrà pagare con una mora del 10% e con una mora del 15% oltre il 10 marzo 2020. La terza rata, invece, potrà essere pagata con una mora del 10% dal 23 maggio al 10 giugno 2020; oltre il 10 giugno 2020 si pagherà invece con una mora del 15%.

Si ricorda, inoltre che le scadenze che coincidono con giorni festivi o non lavorativi si intendono prorogate al primo giorno feriale utile. Di seguito, la tabella riassuntiva: