Stasera in TV: “The Legend of Tarzan” e “Memorie di una Geisha”

Come passare questo freddo giovedì sera? Guardando la tv sotto le coperte! Ecco i suggerimenti della redazione su cosa guardare in tv.

Ce n’è per tutti i gusti stasera in TV: calcio, film e serie tv. Ecco i programmi migliori selezionati per voi dalla nostra redazione.

Coppa Italia – Torino Vs Genoa [Rai Due, ore 21:05]: per chi ama il calcio e non si perde neanche una partita, stasera c’è la Coppa Italia che vede scontrarsi il Torino e il Genoa.

“The Legend of Tarzan” [Canale 5, 21:21]: Tarzan ha lasciato la verde giungla del Congo ormai da quasi dieci anni e vive felicemente a Londra con la moglie Jane. Un giorno la sua tranquilla quotidianità viene interrotta dalla prospettiva di tornare nei luoghi dove è cresciuto, riaffrontando questioni del passato.

“Memorie di una Geisha” [Tv8, ore 21:30]: Tratto dall’omonimo romanzo di Arthur Golden, il film racconta la storia di un’orfana che diventa una famosa Geisha nella Tokyo degli anni ’30 tra la rivalità delle altre ragazze e gli amori proibiti.

“Criminal Minds” – “Il Re Cremisi” Episodio 1, 12esima stagione [Rai 4, ore 21:11]: Dopo l’evasione di massa di tredici serial killer, alla squadra della BAU spetta il compito di riassicurarli alla giustizia. L’agente Luke Alvez si unisce quindi ai profiler per catturare uno dei criminali in libertà, ma le indagini svelano che dietro a una delle sue nuove presunte vittime c’è la mano del pericoloso Peter Lewis, alias ‘il signor Graffio’.