Netflix: le serie TV cancellate a gennaio

Gennaio 2020 si apre con la cancellazione di alcune serie TV dal catalogo Netflix. Scopriamo i telefilm a cui bisognerà dire addio a partire da questo mese.

Anche nel mese di gennaio i fedelissimi di Netflix saranno costretti a dire addio ad altre tre serie tv, che verranno cancellate dal catalogo della nota piattaforma di streaming. Netflix, infatti, ha da qualche tempo avviato una politica di valorizzazione delle proprie serie originali, con la conseguente eliminazione di numerosi telefilm, alcuni anche molto famosi e amati, dalla lista dei titoli presenti sul sito.

Dopo aver salutato definitivamente serie come “Lost”, “Dexter”, “Californication”, “Lie to me” e molte altre, gennaio del nuovo anno si aprirà con la cancellazione da Netflix di altri tre telefilm. Se per un pelo si è riuscita a scongiurare l’eliminazione di “How I Met Your Mother” e “Sos of Anarchy”, non saranno altrettanto fortunati “Pretty Little Liars“, “Grimm” e la serie animata “Codice Angelo“.

La prima a essere stata fatta fuori è stata “Grimm”, non più fruibile sul sito dal 5 gennaio, mentre le altre due serie subiranno lo stesso destino a partire dal 14 gennaio, data a partire da cui non presenzieranno più nel catalogo di Netflix.