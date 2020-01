Stasera in TV: “L’amica geniale” e “I Goonies”

Il rientro dalle vacanze vi ha distrutto? Siamo solo mercoledì ma vorreste che si arrivasse direttamente al weekend? Non c'è da preoccuparsi! Se un po' d relax è tutto ciò che desiderate da questa serata, allora mettere a scaldare dell'acqua, preparate il tè e scegliete un film in televisione. Il palinsesto di questa sera, infatti, promette grandi emozioni con fiction e grandi classici cinematografici. Ecco, quindi, la programmazione consigliata da LiveUnict.

“L’amica geniale – Le bambole” [Rai 2, ore 21.20]: il racconto di oltre sessant’anni della vita di Elena Greco e Lila Cerullo, migliori amiche e peggiori nemiche, ambientato in una Napoli pericolosa e affascinante. Tratto dai bestseller di Elena Ferrante.

“Autumn in New York” [Rai Movie, ore 21.10]: lui ha 48 anni, occhi strizzati, maglioncino girocollo, non resiste alla conquista e non è, per definizione, “matrimoniale”. Lei ne ha 22, parla come una dodicenne, ha una malattia probabilmente incurabile, una passione per Emily Dickinson, per le perline, le farfalle e per abiti di un kitsch vezzoso. Tra i due nasce l’amore.

“Mr Holmes-Il mistero del caso irrisolto” [Paramount Channel, ore 21.10]: Sherlock Holmes, ormai in pensione, vive in una remota fattoria del Sussex con la sua governante e il figlio della donna. Nel crepuscolo della sua esistenza, Holmes si prende cura delle sue api, scrive per il suo giornale ed e’ alle prese con gli scherzi che la sua mente ha cominciato a fargli. Con l’aiuto del figlio della governante, Holmes ritorna su un caso irrisolto risalente a decenni prima nel tentativo di trovare le risposte alle sue domande sulla vita e sull’amore.

“I Goonies” [Italia 2, ore 21.30]: un gruppo di potenti sta comprando tutte le case del quartiere di Goon Docks con chiari intenti speculativi. Una banda di ragazzini del quartiere, i Goonies, cerca di opporsi, ma non sa neppure da che parte cominciare. Poi, una sera, rovistando in soffitta, i ragazzi scoprono un’ingiallita mappa spagnola che contiene indicazioni precise su come trovare un antico tesoro…