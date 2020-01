Meteo Sicilia, freddo in arrivo: previste gelate diffuse

Il meteo sulla Sicilia questa settimana vede la diminuzione dei forti venti che hanno colpito l'Isola, ma l'inverno porterà temperature gelide.

Il meteo sulla Sicilia vede l’attenuazione dei venti di Tramontana che in questi giorni hanno sferzato l’intera Regione, provocando danni e mareggiate. Tuttavia, le temperature saranno basse, in particolare nelle zone interne. Infatti, le giornate soleggiate combinate alla diminuzione dei venti porterà a un calo delle temperature. I cali più bruschi avverranno, come prevedibile, tra il giorno e la notte, quando nelle ore più fredde in alcune zone si potranno raggiungere anche i -4 gradi.

Meteo Sicilia: le previsioni della settimana

Nel dettaglio, per la giornata di martedì la rimonta dell’alta pressione determina tempo stabile e soleggiato su tutta l’Isola, fatta eccezione sulla parte settentrionale, in particolare tra Messina e zone interne. Al tramonto, tuttavia, l’escursione termica si farà sentire. In provincia di Enna previste minime negative. Nell’interno, specie nelle valli e in pianura, possibilità di diffuse gelate nelle aree interne.

Mercoledì il meteo Sicilia vede l’arrivo di una debole perturbazione dal Nord-Africa. Prevista nuvolosità diffusa già nel corso della mattinata e qualche pioggia sui settori occidentali, con miglioramenti in serata. Dal lato delle temperature, infine, leggeri aumenti e venti moderati.

Il bel tempo tornerà a splendere sulla Regione già la giornata successiva. Il meteo sulla Sicilia, infatti, vede un campo di alta pressione che garantirà tempo stabile e assolato. Escluso qualche banco di nebbia al mattino, non ci sono fenomeni climatici da segnalare. Le temperature, infine, continueranno a essere inferiori alla media stagionale.

L’ultimo giorno prima del weekend vede ancora l’alta pressione su tutta l’Isola. Tuttavia, l’infiltramento di correnti umide determinerà un moderato aumento delle nubi. Questo potrebbe determinare un peggioramento delle condizioni per il weekend. Infatti, il meteo Sicilia del fine settimana potrebbe vedere l’arrivo di piogge dal versante orientale.

Non bisognerà fidarsi, dunque, del sole alla finestra quando si esce di casa. L’inizio di gennaio porterà temperature in calo, malgrado l’assenza di fenomeni meteorologici di particolare rilievo.