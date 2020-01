Catania, scoperto deposito abusivo: dentro carcasse di auto rubate e pezzi di ricambio

Il proprietario stesso del deposito era ignaro dell'uso che ne veniva fatto da terzi.

Continuano i controlli della Polizia di Stato nella zona di Librino, dove il Commissariato su disposizione del Questore Mario Cioppa si è mosso per contrastare l’illegalità presente nel quartiere di competenza. In particolare, nella giornata di ieri è stato individuato un capannone in disuso adibito a magazzino di auto rubate.

Nel capannone, trasformato in deposito, le auto erano già smantellate dei pezzi di ricambio pronti alla rivendita, utilizzati per alimentare il lucroso mercato della ricettazione. Nel corso degli accertamenti delle forze dell’ordine, inoltre, sarebbe stato appurato che il proprietario non fosse a conoscenza dell’uso fatto da parte di terzi del capannone, in spregio delle più elementari norme a tutela del patrimonio.

Le autovetture rinvenute, ridotte ormai in carcasse, sono state riconsegnate ai legittimi proprietari.