Stasera in TV: “Una notte al Museo 3” e “I babysitter”

Perché uscire di casa quando si può rimanere sul divano al calduccio a godersi l'ultimo weekend di vacanza? A tal proposito, la redazione vi offre una selezione dei film più belli da vedere stasera.

Una notte al museo 3-Il segreto del faraone [Rai 2, 21:20]: Il potere magico della tavola di Ahkmenrah inizia ad affievolirsi e Larry, prima che sia troppo tardi, deve trovare il modo di salvare i suoi amici del Museo di Storia Naturale di New York. Insieme al figlio Nick volerà quindi alla volta di Londra per recarsi al British Museum, dove forse potranno trovare il modo di ripristinare il magico dispositivo…

Tutto quello che vuoi [Rai 3, 21:20]: Alessandro, ventidue anni, è trasteverino ignorante e turbolento; Giorgio, ottantacinque, è un poeta dimenticato. I due vivono a pochi passi l’uno dall’altro, ma non si sono mai incontrati, finchè Alessandro è costretto ad accettare un lavoro come accompagnatore di quell’elegante signore in passeggiate pomeridiane. Col passare dei giorni dalla mente un po’ smarrita dell’anziano poeta e dai suoi versi, affiora progressivamente un ricordo del suo passato più lontano: tracce per una vera e propria caccia al tesoro che incuriosisce progressivamente Alessandro e accende la cupidigia dei suoi amici che pensano di trovare chissà quale bottino.

Charlie’s Angels: più che mai [Rai 4, 21:10]: Gli Angeli di Charlie hanno il compito di recuperare due anelli al titanio particolarmente preziosi, contenenti informazioni cifrate che svelano la nuova identità di tutte le persone incluse nel programma federale di protezione dei testimoni. Quando alcune di queste ultime vengono ritrovate senza vita, Nathalie Cook, Dylan Sanders e Alex Munday si mettono sulle tracce del colpevole – un misterioso Angelo caduto – disposte a tutto pur di fermarlo…

Indiana Jones e il Tempio Maledetto [Italia 1, 21:35]: Nel secondo capitolo della saga con l’archeologo più avventuroso di tutti i tempi. Stavolta Jones dovrà vedersela con alcuni seguaci della dea Kali che hanno ridotto alla fame alcuni villaggi indiani.

I babysitter [Canale 20, 21:04]: Andrea, un trentenne introverso e insicuro, sogna di diventare un importante procuratore sportivo. Intanto lavora come impiegato di ultimo livello nello studio del celebre agente dei campioni, Gianni Porini. L’occasione della sua vita si presenta il giorno in cui Porini deve ricevere un prestigioso premio al Gran Gala’ dello Sport e con sua moglie si ritrova all’improvviso ad aver bisogno di una babysitter che possa badare al figlio. Porini, nella fretta, chiede ad Andrea di occuparsi del capricciosissimo Remo. Andrea accetta, pensando si tratti di un’ottima occasione per farsi benvolere e ottenere l’avanzamento di carriera tanto desiderato. Proprio quel giorno, però, è anche il suo compleanno e da anni i suoi amici Aldo e Mario, uno più incosciente dell’altro, lo festeggiano con un party scatenato e, soprattutto, filmando con una telecamera amatoriale ogni momento della serata. E così accade anche la sera in cui Andrea dovrebbe badare al piccolo Remo. La villa dei Porini diventa l’assurda location di una festa fuori controllo. Il mattino dopo la polizia contatta il celebre agente: la villa è devastata e del piccolo Remo e di Andrea non c’è traccia. I coniugi Porini tornano a casa dove gli inquirenti hanno trovato, tra le macerie della festa, la telecamera con le immagini che ha registrato.