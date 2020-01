Alberto Angela sceglie Catania per gli auguri di buon anno

Alberto Angela sceglie una foto scattata nel capoluogo etneo per gli auguri di un buon 2020.

È proprio Catania lo sfondo scelto da Alberto Angela per gli auguri di fine anno: nella foto pubblicata sul suo profilo Facebook, alle spalle del divulgatore appare Palazzo Biscari, uno dei principali simboli del barocco siciliano.

Alberto Angela, accolto calorosamente dai fan catanesi, si trovava in città per registrare la nuova puntata di “Meraviglie“, tra l’Etna e il Monastero dei Benedettini, dimostrando ancora una volta il suo amore per la Sicilia, regione ricca di arte e tradizioni alla quale ha già dedicato numerosi servizi.

Lo scatto della fotografa Barbara Ledda ha ottenuto ad oggi oltre 50.000 like. Questi gli auguri del paleontologo e scrittore ai suoi ammiratori: “Carissimi, vi auguro ogni bene per il 2020. Non smettete di credere nelle cose belle. Vi aspettano… Un abbraccio forte e caro a tutti, Alberto“.