Catania, nuotatori sfidano il gelo per la “San Silvestro a Mare”2020: i vincitori

Si è rinnovato stamattina, il tradizionale appuntamento della "San Silvestro a Mare": una manifestazione, giunta al suo sessantesimo anno che ha visto sfidarsi tra loro temerari nuotatori. A conquistare il podio è stato Federico Mammola, nuotatore della Poseidon.

Nonostante il miglioramento delle condizioni meteorologiche, stamattina il termometro continuava a segnare temperature non proprio favorevoli. Ma i temerari nuotatori di Ognina non si sono di certo tirati indietro: costume, infradito e via, un gelido tuffo nelle (gelide) acque catanesi. Si è così rinnovato l’immancabile appuntamento con la “San Silvestro a mare”, manifestazione giunta alla sua 60esima edizione. L’evento sportivo ideato e organizzato per decenni da Lallo Pennisi, è da sempre sostenuto e supportato dalla Nuoto Catania. La tradizionale nuotata nel porticciolo di Ognina ha visto come ogni anno la partecipazione di nuotatori agonisti e appassionati.

Sul podio, nella categoria assoluti, Federico Mammola, nuotatore della Poseidon. Secondo posto per Salvatore Platania, terzo classificato Andrea Maglia.