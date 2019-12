Catania, colpito da un pannello mentre passeggia in via Etnea: ferito

Tragedia sfiorata in via Etnea: si stacca un pannello all'ingresso di un negozio e colpisce in pieno viso un passante.

In un periodo come quello natalizio, il centro di Catania non può che essere colmo di cittadini e turisti desiderosi di passeggiare ammirando stand e vetrine. Tuttavia, proprio uno di questi è divenuto testimone e vittima di un evento che ha dell’incredibile: mentre si trovava in via Etnea con la sua famiglia, Marco Guardo, così si chiama l’uomo in questione, è stato investito in pieno volto da un enorme pannello di legno che serviva da copertura all’ingresso di un negozio chiuso (vicino La Rinascente), staccatosi inspiegabilmente.

Secondo quanto riportato dalla stessa vittima a La Sicilia, l’impatto, avvenuto intorno alle ore 20 di sabato sera, avrebbe causato una corsa in ospedale e la frattura del setto nasale in più punti, oltre che tanta rabbia. L’uomo, tuttavia, non nasconderebbe di ritenersi fortunato: il pannello, infatti, avrebbe fortunatamente lasciato illesi gli altri componenti della famiglia. Marco Guardo ha, infine, tenuto a ringraziare una pattuglia della polizia ed i passanti che, assistendo alla sventurata vicenda, hanno immediatamente provveduto a soccorrerlo ed a chiamare il 118.