“Pizza Hero” sbarca a Catania: si sfidano tre forni della città

Il celebre programma che decreta il forno migliore della città tra quelli partecipanti è approdato a Catania: ecco quali hanno preso parte alla gara condotta da Gabriele Bonci.

La gara all’ultima pizza è arrivata anche a Catania: il celebre programma “Pizza Hero – La sfida dei forni” ha infatti fatto tappa nella città etnea durante la sua ultima puntata.

Il talent della pizza, condotto da Gabriele Bonci, ha infatti visto come protagonisti tre forni della città di Catania per decretarne il migliore. La sfida consiste nella presentazione, da parte di ciascun partecipante, dei prodotti migliori del proprio forno. I tre forni in gara per la città di Catania sono stati “Biancuccia“, “Antony La Farina” e il “Panificio Diaz“.

Il primo è di Valeria, ex avvocato che ha deciso di intraprendere la strada della panificazione insieme a Diallo. Il panificio “La Farina”, famoso per i suoi prodotti al pistacchio, è invece gestito da Antony, proveniente da una famiglia di fornai, insieme all’amico Salvatore. Infine, il “Panificio Diaz” vede protagonisti Giovanni e Federica, coppia nella vita e nel lavoro di panificazione.