Traffico in tilt: a Catania un incidente in Tangenziale sta costringendo gli automobilisti a lunghe code. Sul posto la Polizia stradale

Incidente stradale in Tangenziale a Catania: si registrano lunghe code e traffico in tilt, segnalato anche da Google Maps. Non si hanno ancora notizie certe sulle dinamiche del sinistro, ma sembrerebbe causato da uno scontro tra auto, nella galleria dopo il viale Mediterraneo. Sul posto la Polizia municipale.

In aggiornamento…