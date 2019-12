Capodanno 2020 a Catania: oggi il primo concerto gratuito in piazza

Avrà luogo stasera il primo dei due concerti organizzati dalla città di Catania in occasione dei festeggiamenti per l'arrivo dell'anno nuovo: ecco tutte le info utili per l'evento di stasera.

Il primo dei due appuntamenti proposti dal Comune di Catania per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo avrà luogo stasera in Piazza Duomo. Ad esibirsi sul palco il 30 dicembre saranno diversi artisti con il compito di far divertire e ballare i loro spettatori.

Si inizierà a partire dalle 18.30, quando Salvo La Rosa e Naomi Moschitta, daranno il via alla serata che consisterà nelle performance di:

Orchestra Mirko Casadei;

Accademia Fuego Latino;

Roy Paci;

Marco Panzani;

Giada e La Movida Small Orchestra;

Il Gattoblu;

Ludovica Leotta;

Samarcanda;

Dj Set di Radio Studio Centrale.

Si potrà quindi sia cantare che ballare in occasione del concerto, il quale sarà totalmente gratuito.

Per ragioni di sicurezza, l’ingresso in piazza da parte del pubblico sarà consentito solo da via Etnea (lato piazza Università) e da via Vittorio Emanuele II (lato Duomo). Sulle pagine Facebook del Comune di Catania è anche possibile visionare le piante con gli accessi per la serata.

Inoltre, il sindaco ha predisposto un’ordinanza nella quale vieta dalle ore 16.30 del 30 dicembre alle ore 06.00 del 1 gennaio, nel raggio di 200 metri da Piazza Duomo e da Piazza Università, di introdurre oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti e pericolosi per la pubblica incolumità; si vieta anche di portare valigie, zaini di dimensioni superiori a cm.30 di altezza, spray e liquidi di qualsiasi tipo, bastoni per i selfie, strumentazione foto, audio e video professionale o semi professionale (GoPro); mezzi contundenti, bottiglie e contenitori di vetro e alluminio (le bevande contenute in bottiglie di plastica saranno private del tappo). Nella stessa area vigerà inoltre il divieto di detenzione e utilizzo di materiale pirico e di qualsiasi spray urticante e di somministrazione e vendita bevande superalcoliche di gradazione superiore a 21 gradi e vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine.

Per quanto riguarda la mobilità, è consigliabile raggiungere l’evento con i mezzi pubblici. FCE ha infatti comunicato che la Metro resterà aperta fino alle 2.30 della notte, mentre per quanto riguarda l’AMT, le linee 2-5, 421, 429, 448, 523, 532, 726, 830, 925, 940, BRT1 e L-EX, prolungheranno il servizio fino alle ore 02:30. Nel post ufficiale dell’evento sulla pagina Facebook del Comune di Catania è inoltre scritto che la Sostare non farà pagare la sosta notturna, in modo da favorire coloro che sono impegnati a lavorare nei locali fino all’alba.