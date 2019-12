Quattro orche solcano lo Stretto di Messina: l’avvistamento mozzafiato

L'insolito spettacolo ha lasciato a bocca aperta siciliani e calabresi: nello spazio d'acqua compreso tra le due regioni sono state avvistate quattro bellissime orche.

Uno spettacolo davvero insolito e straordinario che in pochi hanno avuto la fortuna di vedere “dal vivo” e non tramite il video che, in poche ore, ha già raggiunto decine di visualizzazioni: quattro orche hanno solcato le acque dello Stretto di Messina. Potrebbe trattarsi degli esemplari che, nelle scorse settimane, sono sono state più volte avvistate tra Genova e Portofino, in Liguria. Le immagini stanno facendo impazzire sui social network migliaia di calabresi e siciliani, estasiati da una simile meraviglia della natura.

Anche secondo l’associazione Marecamp, potrebbero essere tre dei quattro esemplari che hanno stazionato davanti al porto di Genova. Si tratta comunque, sottolinea Marecamp, della prima volta che la presenza di orche viene segnalata nello Stretto di Messina. “Fino a ieri ne sono state viste solamente tre. Forse c’è un problema e ne abbiamo perso un’altra. Un’orca mostrava qualche segno di deperimento e mangiava poco. Siamo in collegamento con la Capitaneria di porto e ci teniamo in contatto con le associazioni che hanno seguito le orche a Genova. Sarebbe utilissimo sapere se sono gli stessi esemplari e se sono rimaste in tre o sono ancora quattro”. Questo è quanto afferma Clara Monaco, biologa marina responsabile scientifico dell’associazione Marecamp Onlus, che si occupa del monitoraggio di balene e delfini nel porto di Catania, che raccomanda “a chiunque le dovesse avvistare di non avvicinarsi perché sono molto stressate e di chiamare subito la Guardia Costiera”.