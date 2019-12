Stasera in tv: “Saving Mr. Banks” e “La vita è bella”

Stasera in TV il palinsesto promette grandi film che accontenteranno i gusti più disparati. Ecco la programmazione.

Il freddo di dicembre e il torpore delle feste natalizie vi invogliano a trascorrere a casa le serate, sorseggiando tè e divenendo un tutt’uno col divano? Nessun problema! Il palinsesto televisivo di stasera vi permette di godervi grandi film e soddisfa i gusti più disparati. Non resta altro da fare che chiamare gli amici e cominciare a preparare i popcorn.

“Saving Mr Banks” [Rai 2, ore 21:10]: Nel 1961 la scrittrice P.L. Travers (Emma Thompson) viaggia da Londra ad Hollywood per incontrare Walt Disney (Tom Hanks) e discutere del di lui desiderio di realizzare una trasposizione cinematografica di Mary Poppins, best seller mondiale pubblicato dalla Travers nel 1934. Contrariamente ad ogni aspettativa, Disney si ritrova di fronte ad una sessantenne che, con le idee ben chiare sugli intenti commerciali del progetto, non è disposta ad accettare alcun tipo di compromesso. Con molti conti in sospeso con il proprio passato, durante il suo soggiorno in California la Travers comincia a riflettere sull’infanzia vissuta in Australia a inizio secolo quando le difficoltà vissute dalla sua famiglia, l’affetto del padre Goff (Colin Farrell) e la solarità della zia Ellie (Rachel Griffiths) hanno posto le basi per l’ispirazione dei personaggi di mister Banks e Mary Poppins, i due protagonisti del romanzo. Pur riluttante a concedere i diritti a Disney, P.J. realizza presto che il produttore ha i suoi buoni motivi personali per voler realizzare il film.

“Eragon” [Rai 4, ore 21:10]: Nel regno di Alagaesia, il giovane Eragon si imbatte in un magico uovo di drago: il suo destino è quello di diventare un cavaliere dei draghi, come lo furono il suo maestro Brom e Galabtorix, ora tiranno del reame. Il drago Saphira accetterà di essere il destriero del giovane, e insieme ad alcuni alleati i due cercheranno di riportare pace e serenità…

“La vita è bella” [Canale 5, ore 21:20]: Verso la fine degli anni Trenta in Toscana, due giovanotti lasciano la campagna per trasferirsi in città. Guido, il più vivace, vuole aprire una libreria nel centro storico, l’altro Ferruccio fa il tappezziere ma si diletta a scrivere versi comici e irriverenti. In attesa di realizzare le loro speranze, il primo trova lavoro come cameriere al Grand Hotel e il secondo si arrangia come commesso in un negozio di stoffe. Camminando, Guido si innamora di una maestrina, Dora, e, per conquistarla inventa l’impossibile. Le appare continuamente davanti, si traveste da ispettore di scuola, la rapisce con la Balilla. Ma Dora si deve sposare con un vecchio compagno di scuola, e tuttavia non e’ soddisfatta perché vede molto cambiato il carattere dell’uomo. Quando al Grand Hotel viene annunciato il matrimonio, Guido irrompe nella sala in groppa ad una puledro e porta via Dora. Si sposano ed hanno un bambino, Giosuè. Arrivano le leggi razziali, arriva la guerra.