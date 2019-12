Netflix, tutti i film e le serie TV in uscita a gennaio

Chiamatemi Anna, Titans, Grace and Frankie, Sex Education, Le terrificanti avventure di Sabrina, BoJack Horseman: sono solo alcune delle uscite Netflix a gennaio 2020.

Annunciate le nuove entusiasmanti uscite su Netflix per il mese di gennaio. Ecco le principali novità per le serie TV più attese:

Serie TV in uscita

Chiamatemi Anna [stagione finale, 3 gennaio]: durante la seconda stagione abbiamo visto Cole lasciare Avonlea dopo aver capito e ammesso a se stesso di essere gay. Anna ha annunciato di voler diventare una insegnante grazie all’ispirazione datale dalla signorina Muriel Stacy; Gilbert, invece, ha deciso di diventare dottore, dopo aver fatto pace con il compagno di avventure Bash. Inoltre, è molto probabile che vedremo, finalmente, lo sbocciare di un amore tra Anna e Gilbert.

Dracula [miniserie, 4 gennaio]: la leggenda del conte Dracula evolve. Nuovi racconti approfondiscono i violenti crimini del vampiro e portano alla luce la sua vulnerabilità.

Titans [stagione 2, 10 gennaio]: a seguito del catastrofico incontro con Trigon, Dick forma nuovamente i Titans. Sotto la sua supervisione nella loro nuova casa alla Titans Tower, Rachel, Gar e Jason Todd si allenano insieme per perfezionare le loro abilità da eroi e lavorare come un team. A loro si uniscono Hank Hall e Dawn Granger aka Hawk e Dove, insieme a Donna Troy aka Wonder Girl. Proprio quando i Titans originali tentano di passare ad una vita regolare, un vecchio nemico riemerge e tutti dovranno riunirsi per occuparsi di affari incompiuti. Mentre questa famiglia di nuovi e vecchi Titans – inclusi Conner Kent e Rose Wilson – impara a coesistere, l’arrivo di Deathstroke mette in luce i peccati dei vecchi Titans, che minacciano di strappare di nuovo a pezzi questa nuova famiglia.

Grace and Frankie [stagione 6, 15 gennaio]: entrambe le protagoniste ritroveranno l’amore. Accanto a Grace, l’affascinante e giovane Nick, al fianco di Frankie, invece, una new entry del cast. Dalle foto di scena uscite nel dicembre 2019, sembrerebbe proprio che Grace e Nick, dopo tanto penare, abbiano deciso di sposarsi. Frankie resterà invece concentrata nel proprio mondo sgangherato, ma non si sa mai che anche per lei il lieto fine sia dietro l’angolo.

Sex Education [stagione 2, 17 gennaio]: nella nuova stagione vedremo Otis intento a esplorare il nuovo rapporto con Ola, mentre cerca di gestire la strana amicizia che lo lega a Maeve. In tutto ciò, il liceo è alle prese con un’epidemia di clamidia, fatto che pone l’urgenza di una migliore educazione sessuale tra i banchi di scuola. Ci saranno anche nuovi personaggi che scuoteranno gli equilibri.

Le terrificanti avventure di Sabrina [parte 3, 24 gennaio]: la conclusione della prima stagione mostra una Sabrina che interiorizza il suo lato magico, lasciando da parte la sua metà umana. I suoi nuovi poteri danno alla giovane strega una sicurezza che non ha mai provato prima. Tuttavia è ancora lontana dal sapere qualcosa in più sul suo passato e brancola nel buio riguardo le sue origini. Per questo motivo la streghetta userà le sue nuove abilità nella magia nera per risalire a quante più informazioni possibili.

Luna nera [stagione 1, 31 gennaio]: ambientata nell’Italia del XVII secolo, Luna Nera trae ispirazione dalla cosiddetta “caccia alle streghe”, ovvero le persecuzioni nei confronti delle donne accusate di stregoneria che nel corso dei secoli della civiltà occidentale hanno dato adito a superstizioni e isteria di massa. La trama della serie ha per protagonista un gruppo di donne che, infatti, vengono sospettate di essere delle streghe.

BoJack Horseman [stagione 6 parte 2, 31 gennaio]: BoJack tenta di redimersi tramite un periodo di riabilitazione che lo costringe ad affrontare i suoi errori e iniziare a fare ammenda.

In questa lista, invece, tutti i film e le serie TV che verranno aggiunte alla piattaforma streaming a gennaio.

1 gennaio – Messiah – Stagione 1

1 gennaio – Spinning Out – Stagione 1

2 gennaio – I banditi di Jan – Stagione 1

10 gennaio – AJ and the Queen – Stagione 1

10 gennaio – Girl/Haji – Dovere/Vergogna – Stagione 1

10 gennaio – Medical Police – Stagione 1

10 gennaio – Piccoli detective – Stagione 2

13 gennaio – Il mio grande amico Dude – Stagione 1

15 gennaio – Grace and Frankie – Stagione 6

17 gennaio – Ares – Stagione 1

17 gennaio – Sex Education – Stagione 2

18 gennaio – La famiglia McKellan – Stagione 1 – Parte 2

23 gennaio – October faction – Stagione 1

24 gennaio – Le terrificanti avventure di Sabrina – Stagione 3

24 gennaio – Rise of Empire: Ottomani

24 gennaio – The Ranch – Stagione 4 – Parte 2

30 gennaio – The Stranger – Stagione 1

31 gennaio – Diablero – Stagione 2

31 gennaio – Luna Nera – Stagione 1

31 gennaio – Ragnarock – Stagione 1

Serie TV

1 gennaio – Skam Italia – Stagioni 1-3

10 gennaio – Suits – Stagione 8

Film Originali Netflix

3 gennaio – Tutte le lentiggini del mondo

7 gennaio – Vivere due volte

17 gennaio – La verità di Grace

Film

1 gennaio – American Hustle

1 gennaio – Barnyard

1 gennaio – È nata una stella (1976)

1 gennaio – Giochi di potere

1 gennaio – Hancock

1 gennaio – I Fflinstones

1 gennaio – Il mago di Oz

1 gennaio – La teoria del tutto

1 gennaio – Pappa e ciccia

1 gennaio – Una pallottola spuntata 2 ½ – L’odore della paura

1 gennaio – Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato

1 gennaio – Fantozzi contro tutti

1 gennaio – Fantozzi subisce ancora

1 gennaio – Riot

Anime e animazione

1 gennaio – Fate/Stay Night: Heaven’s feel II – Lost butterfly

1 gennaio – Pokémon: il film – In ognuno di noi

1 gennaio – L’ispettore gadget – stagione 4

1 gennaio – My Hero Academia: Two Heroes

1 gennaio – South Park – Stagioni 20-21

1 gennaio – Sword art online – Stagione 3

1 gennaio – The Promised Neverland – Stagione 1

1 gennaio – YU-GI-OH! Il film

1 gennaio – YU-GI-OH! – Stagioni 1-5

4 gennaio – Go! Go! Cory Carson – Stagione 1

10 gennaio – Scissor Seven

14 gennaio – Kipo e l’era delle creature leggendarie – Stagione 1

16 gennaio – Ni No Kuni

23 gennaio – Saint Seya: I Cavalieri dello Zodiaco – Stagione 1 – Parte 2

31 gennaio – Bojack Horseman – Stagione 6 – Parte 2

Documentari Originali Netflix

2 gennaio – Il sesso svelato

15 gennaio – Killer Inside: The mind of Aaron Hernandez

17 gennaio – HIP-HOP Evolution – Stagione 4

22 gennaio – Pandemia globale – Stagione 1

29 gennaio – Notte sul pianeta Terra – Stagione 1

Documentari

31 gennaio – I am a killer – Stagione 2