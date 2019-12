Incidente sull’autostrada A18: traffico intenso allo svincolo di Acireale

Incidente nella Catania- Messina: code fino a 4 km.

Un incidente si è verificato pochi minuti fa nell’autostrada A18 che collega Catania a Messina. Il sinistro che secondo le prime dinamiche parrebbe essere stato autonomo ha coinvolto un’auto nei pressi dello svincolo per Acireale. Sul posto sono intervenuti vigili e 118, ma parrebbe non esserci feriti. Tuttavia, si segnala intenso traffico con code lunghe fino a 4 km in prossimità del luogo dell’incidente.