Stasera in TV: Alla ricerca di Dory

Con la vigilia di Natale, arrivano i grandi classici attesi per tutto l'anno. Ecco i migliori film in onda stasera.

Alla ricerca di Dory [Rai 2, ore 21:20]: sequel de “La ricerca di Nemo”. Mentre vive felicemente con Nemo e Marlin, Dory ha un flashback: la pesciolina smemorata ricorda di avere una famiglia. Partirà così all’avventura, per ritrovare la mamma e il papà perduti da tempo;

Una poltrona per due [Italia 1, ore 21:30]: classico annuale, ormai diventato mito, che vede protagonisti Eddie Murphy e Dan Aykroyd. Per scommessa, due anziani soci decidono di mettere a capo di una società un barbone, e di trasformare in un barbone il giovane manager di successo;

Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello [Mediaset, ore 21:04]: primo capitolo dell’amata trilogia di Peter Jackson, tratta dal romanzo di Tolkien. L’Unico Anello, il più forte degli Anelli del potere, viene perso da Sauron. Cadrà nelle mani di Bilbo Baggins, e tramite lui, nelle mani di Frodo, suo nipote: spetterà al giovane andare a distruggerlo, con l’aiuto della Compagnia dell’Anello;

7 spose per 7 fratelli [Rete 4, 21:27]: 7 fratelli, orfani, vivono in una casetta nel bosco, facendo gli agricoltori e i boscaioli. Sentono la mancanza della presenza femminile. L’arrivo di Milly cambierà le cose.