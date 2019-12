Natale al cinema: quali sono i migliori film da vedere in sala?

Il Natale è arrivato anche al cinema. LiveUnict consiglia i migliori Christmas movies (e non solo) da andare a vedere in sala.

Eccoci dunque arrivati al momento che tanto aspettavamo. Il Natale è qui, è ovunque, nelle case, nei negozi, fino ad arrivare nei cinema. Elemento costituente a tutto tondo della festività, i Christmas movies escono di anno in anno, andando ad aggiungersi ad una lista quasi infinita.

In fondo, sin dall’epoca de La vita è meravigliosa, gli elementi del Natale caratterizzano le pellicole cinematografiche. E anche per quest’anno, come d’abitudine, sono usciti in sala dei film ad hoc, che, perché no, potremmo vedere in futuro nelle case, un po’ come Una poltrona per due. E per chi non ama lo spirito un po’ troppo tintinnante di questi film, si può sempre optare per uno degli altri usciti durante questo mese.

Last Christmas

Chi non ha sentito, sin da novembre, le note di una delle più famose canzoni di George Michael riempire l’ambiente? E chi, poi, non si è accorto della presenza della meravigliosa Emilia Clarke, Daenerys Targaryen de Game of Thrones, vestita da elfo in un trailer natalizio ma non troppo? Questo accade perché è appena uscito in sala Last Christmas, film che prende il nome dalla canzone dell’ex Wham!, must del periodo tanto quanto All I want for Christmas.

La storia, tanto semplice quanto interessante, racconta di una giovane che lavora in un negozio a tema natalizio aperto tutto l’anno, in particolare difficoltà. Kate, questo il nome della protagonista, conduce infatti una vita particolarmente difficile. L’incontro con Tom (Henry Golding) cambierà mano a mano questa situazione, portando Kate verso una vita più luminosa.

Il primo Natale

Altra pellicola tipicamente Natalizia è senza dubbio l’italianissima Il primo Natale, che vede per protagonisti il duo siciliano Ficarra&Picone. Uscito lo scorso 12 dicembre, il film sembra aver riscosso un particolare successo, merito della linea comica tipicamente esplosiva del duo.

La storia riguarda una coppia non troppo convenzionale: un ladro (Salvatore Ficarra) e un sacerdote (Valentino Picone). I due vengono catapultati circa 2019 anni indietro nel tempo, dritti nell’anno 0, in Palestina. Vivendo dunque un contesto biblico fin troppo noto, tra parti comiche ed altre avventurose, i due cercheranno di fare l’impossibile: salvare Gesù.

Frozen II

Il Natale non è per tutti, così come non lo sono i film natalizi. Fortunatamente, al cinema, ora come ora vi è una vastissima scelta. Basti pensare al campo Disney: si inizi dall’attesissimo Frozen II, che già da qualche tempo fa battere i cuori dei piccini ma anche degli inguaribili “giovani dentro”.

Star Wars IX – L’ascesa di Skywalker

È poi arrivato nelle sale, in questi giorni, l’ultimo capitolo di Star Wars, L’ascesa di Skywalker; quest’ultimo non è tanto un addio per gli amanti della saga, quanto un arrivederci alle serie di Disney+, che ha creato su internet il fenomeno del dolcissimo Baby Yoda.

Pinocchio

Oltre a menzionare il nuovo film della saga di Jumanji, che vede tra i protagonisti The Rock e Jack Black, bisogna ritornare in Italia per parlare di un ultimo, magico film. Si tratta infatti di Pinocchio, di Matteo Garrone, che farà rivivere a grandi e piccoli l’avventura fantastica scritta dal grande Carlo Collodi, con la presenza di un Geppetto d’eccezione: Roberto Benigni.

Dunque, a Natale al cinema potremo trovare film natalizi e altri un po’ meno, fantastici, comici, avventurosi, emozionanti. Basta solo sedersi in sala ed immergersi in un mondo nuovo, da scoprire e, perché no, da portare sempre nel cuore, nel periodo più bello dell’anno.