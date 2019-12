Natale 2019 a Catania: orari e giorni d’apertura dei musei

Il Natale è spesso un'occasione per poter trascorrere delle giornate in famiglia, ma per chi vuole dedicare un po' di tempo alla cultura, ecco gli orari di apertura dei musei a Catania.

Le giornate di Natale sono per alcuni occasione di stress, mentre altri ne approfittano per rilassarsi godendosi le ferie e l’aria di famiglia. Tuttavia, tanti sono spesso alla ricerca di attività diverse dal solito, magari all’insegna della cultura. L’idea di visitare uno o più musei durante le festività natalizie può quindi trasformarsi in una valida alternativa. Ecco gli orari e i giorni di apertura che i musei della città di Catania osserveranno durante il periodo natalizio, secondo quanto riportato sui siti online dei poli museali.

Il Museo del Cinema e il Museo storico dello Sbarco in Sicilia siti alle Ciminiere di Catania resteranno chiusi ogni lunedì e nelle giornate di Natale e Capodanno (25 dicembre e 1° gennaio). Saranno invece aperti nelle giornate feriali da martedi a domenica dalle ore 9:00 alle ore 17:00 (ultimo ingresso h. 15:00) e nelle giornate festive del 26 dicembre e 6 gennaio.

Secondo quanto riportato dal sito della Regione, l’Anfiteatro Romano di Catania, sito in Piazza Stesicoro sarà aperto tutti i giorni, compresi i festivi dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00, mentre resterà chiuso il lunedì. Inoltre, la chiesa di San Francesco Borgia dovrebbe essere aperta dalle 9:00 alle 13:00 durante le giornate festive.

Dal sito del Museo Diocesano, risulta invece che il polo museale sarà aperto durante le giornate festive su prenotazione. Infine, il Museo civico Belliniano e il Museo Emilio Greco saranno aperti anche nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 13:00, secondo quanto riportato dal sito del Comune di Catania.