“A Natale puoi” a Catania: in centro l’evento green tra sport, musica e arte

L'originale iniziativa natalizia per valorizzare il centro storico di Catania e ridurre l'inquinamento.

Il 29 dicembre dalle 8:00 alle 14:00 in via Garibaldi, tra piazza Duomo e piazza Mazzini, si terrà la serie di eventi promossi dal Municipio I del comune di Catania volti alla valorizzazione del centro storico e, soprattutto, a incentivare il rispetto dell’ambiente tramite la mobilità sostenibile.

Infatti, gli spazi interessati alla manifestazione intitolata “A Natale puoi” saranno chiusi al traffico e oggetto di performance da parte di artisti di strada, concerti, compagnie teatrali e di danza, spazi di associazione. L’evento, annunciato da Paolo Fasanaro e dai consiglieri del I Municipio, con la collaborazione degli assessorati alla Cultura, alla Polizia municipale e Decentramento e alla Mobilità, sarà supportato dalla collaborazione di residenti e associazioni.

L’obiettivo della manifestazione è quello di creare, successivamente, un’isola pedonale in via Garibaldi, in modo da favorire la riduzione delle emissioni di CO2 nel centro del capoluogo etneo e la riscoperte delle sue ricchezze storiche e archeologiche.