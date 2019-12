UNICT – Giovani ricercatori under 40 della Sitl: un premio al dott. Zuccarello

Al ricercatore catanese del dipartimento “Ingrassia” il riconoscimento assegnato durante le Giornate della ricerca scientifica e delle esperienze professionali dei giovani.

Il dottore Pietro Zuccarello, PhD, afferente al Laboratorio di Igiene ambientale e degli Alimenti del dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate “GF Ingrassia” ha ritirato, a nome del gruppo di ricerca, il premio nazionale riservato ai Giovani ricercatori under 40 della Società Italiana di Igiene (SItI) durante le “Giornate della ricerca scientifica e delle esperienze professionali dei giovani” che si sono svolte a Roma il 20 e 21 dicembre scorsi nella sede dell’Istituto Superiore di Sanità.

Il riconoscimento è stato assegnato grazie al contributo “Confronto dei vari contributi all’esposizione alimentare a micro e nanoplastiche” di Zuccarello Pietro, Oliveri Conti Gea, Cristaldi Antonio, Nicolosi Ilenia, Favara Claudia, Ferrante Margherita, risultato dall’applicazione dell’innovativo brevetto nazionale e sua estensione internazionale WO2019/171312A1 “Method for the extraction and the determination of microplastics in samples with organic and inorganic matrices” con co-inventori prof.ssa Ferrante Margherita, prof.ssa Oliveri Conti Gea e Dott. Zuccarello Pietro.

Il premio in denaro sarà devoluto dal dott. Zuccarello all’organizzazione no profit “Save the Children” per sostenere una campagna di vaccinazione pediatrica.