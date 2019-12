Da Milano in bus contro il caro voli: il rientro dei “terroni” fuori sede a Catania [VIDEO]

Il giovane studente fuori sede di Salerno aveva organizzato questo viaggio gratuito di studenti del Sud: un gesto contro il caro voli.

Il “caro voli” ha infiammato il dibattito pubblico siciliano nell’ultimo mese: studenti e lavoratori fuori sede (al nord) avrebbero dovuto affrontare tariffe aeree esorbitanti che altri connazionali hanno pagato di meno. Alle denunce delle autorità politiche, si sono aggiunte anche quelle dei ragazzi del Sud: tra cui Stefano Maiolica, giovane studente salernitano, conosciuto su Instagram come “Un terrone a Milano“.

Lo studente di Milano ha creato l’iniziativa “AttraversaTAM” nata da un post con cui lamentando i costi eccessivi dei biglietti aerei, specie durante il periodo delle feste, si proponeva anche di trovare una soluzione. Stefano ha così affittato un pullman di 87 posti e con la collaborazione di sostenitori, come alcune società di trasporti e aziende, ha permesso ad altri “terroni a Milano” di tornare a casa (con tappe a Napoli, Cosenza e Catania) a costo zero. Sul pullman, partito da Milano il 20 dicembre, non soltanto studenti, ma anche lavoratori e pure un’intera famiglia che ha fatto ritorno a Taormina.