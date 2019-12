AMT Catania, assunti 40 nuovi autisti: “Segnale di speranza e futuro”

Assunti 40 nuovi autisti AMT: entreranno in servizio a partire dal 2 gennaio 2020.

“Buone notizie per Catania per ciò che riguarda la mobilità ed i trasporti – ad annunciarlo su Facebook è Giacomo Bellavia, presidente AMT –. Da giorno 2 gennaio saranno in servizio i nuovi operatori di esercizio, che andranno a potenziare il personale che si occupa di guidare i mezzi di AMT Catania Spa. Il potenziamento del personale di guida, il rinnovo del parco mezzi, la riorganizzazione delle linee e l’introduzione di servizi di infomobilità saranno le priorità da consolidare nel 2020. La giornata di oggi segna un bel momento certamente per le 40 famiglie dei nuovi assunti, ma anche per l’Azienda e per l’intera città di Catania, che ha bisogno oggi più che mai di segnali di speranza e di futuro”.

A dare il benvenuto ai nuovi autisti AMT anche il sindaco di Catania Salvo Pogliese, che sul suo profilo Facebook ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti:

“Sarà un Natale di festa per 40 nuovi autisti Amt e altrettante famiglie. Questa mattina, assieme al presidente dell’Amt Giacomo Bellavia, al vicesindaco Roberto Bonaccorsi e al presidente del Consiglio comunale Giuseppe Castiglione, ho consegnato le lettere di assunzione ai 40 vincitori del concorso pubblico, bandito nel 2004 e definito nel 2011, che con lo scorrimento della graduatoria dopo 15 anni vengono ufficialmente inseriti all’interno dell’azienda del trasporto pubblico locale. È una grandissima emozione poter regalare a 40 famiglie un momento di gioia così grande”.