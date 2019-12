Durante le festività gli orari di apertura della metropolitana di Catania subiranno alcune modifiche. Ecco quali.

La Ferrovia Circumetnea ha annunciato che la metropolitana di Catania non sarà in servizio durante le delle festività di mercoledì 25 dicembre 2019 e di mercoledì 1 gennaio 2020.

Giovedì 26 dicembre sarà eccezionalmente aperta dalle 08:30 alle 22:00 mentre lunedì 30 dicembre e martedì 31 dicembre 2019 sarà in funzione fino alle ore 02:30, per consentire spostamenti più agevoli in città in occasione degli spettacoli serali di fine anno.