Meteo Sicilia: diramata allerta arancione dalla Protezione Civile

Allarme piogge e temporali su Sicilia, Calabria e Campania, con in particolare allerta arancione in Sicilia. Il bollettino della Protezione Civile.

Torna il maltempo in Sicilia. Diramata, infatti, l’allerta “arancione” per il versanti I dell’Isola. Per i settori E, H e A, invece, l’allerta è “gialla”.

A renderlo noto la Protezione Civile, spiegando che una perturbazione di origine atlantica, presente sul Nord-Africa ed in movimento verso l’Italia, dopo aver innescato intense correnti meridionali ed instabili sul Paese, porterà le associate precipitazioni temporalesche a trasferirsi dalla Sardegna alla Sicilia ed alla Calabria, interessando in particolar modo i relativi settori ionici, portandosi poi sulla Campania.

L’avviso prevede precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, in estensione dalle prime ore di giovedì 19 dicembre, alla Calabria, specie sui relativi settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Inoltre persisteranno venti forti sud-orientali, con raffiche fino a burrasca forte, sulla Calabria, specie lungo i relativi settori ionici e montuosi. ​