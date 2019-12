La bellezza di Catania al tramonto vista da uno Youtuber: “Qui non servono filtri” [VIDEO]

Il bellissimo video girato da Paul Pablo, creatore di "Nati per Vivere a MIlano", è un omaggio alla nostra città etnea: dalla Badia di Sant'Agata il milanese è rimasto assai affascinato dai colori del tramonto sulla città.

“A Catania non servono filtri per i tramonti, vi consiglio questo osservatorio molto speciale: la cupola della Chiesa Badia di Sant’Agata! Che colori assurdi, non si potrebbero creare così belli“. Così esordisce Paul Pablo, milanese al 100%, che ha scelto la città di Catania, per vivere dei giorni in totale relax. E, a giudicare dalle bellissime foto scattate e dal video girato da uno dei balconi più panoramici della città, quello della Badia di Sant’Agata, la nostra città ha proprio catturato il cuore del milanese Paul. Nel video da lui girato, dall’alto delle terrazze della Badia, un bellissimo tramonto avvolge la città, addobbata a festa, con i colori caldi e suggestivi del crepuscolo.

Un bellissimo omaggio alla città etnea oltre che un invito rivolto a tutti coloro che non hanno mai visto la bellezza della città barocca.