Policlinico di Catania: regali dai Carabinieri ai piccoli di Oncologia

I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno incontrato il personale e i degenti del reparto di Emato-Oncologia Pediatrica.

Ritorno al padiglione 4 del Policlinico Universitario dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania che hanno voluto incontrare il personale e i degenti del reparto di Emato-Oncologia Pediatrica per portare loro doni, ma anche per fare gli auguri natalizi ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, costretti a rimanere nell’ambiente ospedaliero a causa della malattia.