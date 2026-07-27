Dal cuore della Sicilia fino alla superficie della Luna. Il Monte Etna si conferma uno dei laboratori naturali più straordinari al mondo, diventando il luogo scelto dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per testare ETNA (Exploration Technology for Navigation & Autonomy), il nuovo rover progettato per affrontare le future missioni di esplorazione lunare.

Non si tratta di una semplice esercitazione tecnologica: il vulcano attivo più alto d’Europa rappresenta un ambiente unico, capace di riprodurre molte delle difficoltà che un veicolo autonomo dovrà affrontare sul nostro satellite. È qui che l’Italia sta mettendo alla prova tecnologie destinate a entrare nella prossima generazioneLa scelta del Monte Etna non è casuale. I suoi paesaggi vulcanici, caratter di missioni spaziali.

Perché l’Etna è il laboratorio naturale perfetto per la Luna

La scelta del Monte Etna non è casuale. I suoi paesaggi vulcanici, caratterizzati da vaste distese di cenere, rocce laviche, forti pendenze e assenza quasi totale di vegetazione, riproducono condizioni sorprendentemente simili a quelle presenti sulla superficie lunare. A circa 2.800 metri di quota, il rover affronta terreni instabili, superfici irregolari e ostacoli naturali che permettono agli ingegneri di verificare la capacità del veicolo di muoversi in completa autonomia anche negli scenari più complessi.

Per questo motivo l’Etna è ormai considerato uno dei principali “space training center” naturali d’Europa, utilizzato non solo per sperimentare nuovi mezzi robotici, ma anche per sviluppare tecnologie che un giorno accompagneranno astronauti e missioni scientifiche nello spazio profondo.

Il rover ETNA: tecnologia italiana per le missioni del futuro

Il rover, il cui nome è stato scelto direttamente dal pubblico attraverso un sondaggio promosso sui canali social dell‘Agenzia Spaziale Italiana, rappresenta il cuore del programma Universal Locomotion System (ULS), interamente finanziato dall’ASI. Il progetto è guidato da Thales Alenia Space con la collaborazione di Leonardo, IIT, ALTEC, Aiko, Politecnico di Torino e Volta Structural Energy, riunendo alcune delle eccellenze italiane nel settore aerospaziale.

Prima di arrivare in Sicilia, ETNA aveva già superato una lunga fase di validazione nei laboratori di ALTEC a Torino, dove sono state testate la navigazione autonoma, la teleoperazione, la capacità di mappare l’ambiente circostante e gli algoritmi che consentono al rover di scegliere autonomamente il percorso più sicuro. L’obiettivo è realizzare una piattaforma robotica modulare capace di adattarsi a diverse missioni scientifiche, trasportando strumenti e carichi utili direttamente sulla superficie lunare.

Droni, intelligenza artificiale e raccolta della regolite: cosa viene testato sul vulcano

Le prove sull’Etna vanno ben oltre la semplice capacità di movimento. Durante la campagna di test gli ingegneri simulano scenari estremi, compresi guasti alle ruote o ai sistemi di sterzo, per verificare la capacità del rover di riconfigurarsi e continuare la missione anche in condizioni critiche. Tra le attività più innovative c’è la raccolta della regolite, il materiale che ricopre la superficie lunare, simulata attraverso il terreno vulcanico etneo per studiare future operazioni di utilizzo delle risorse presenti direttamente sulla Luna.

Accanto al rover opera anche un drone autonomo dotato di intelligenza artificiale, incaricato di sorvolare l’area, individuare rocce, crateri e percorsi sicuri e trasmettere in tempo reale tutte le informazioni al centro di controllo. Vengono inoltre sperimentati sistemi di ricarica automatica, docking senza intervento umano e perfino la posa di cavi e infrastrutture, elementi che in futuro potrebbero essere fondamentali per costruire vere basi permanenti sulla superficie lunare.

L’Italia protagonista della nuova corsa allo spazio

Il progetto ETNA rappresenta molto più di un semplice esperimento tecnologico. I dati raccolti durante i test sul vulcano Siciliano serviranno infatti a sviluppare rover ancora più evoluti, dotati di sospensioni intelligenti, trazione adattiva, batterie strutturali ad alta densità energetica e sistemi di intelligenza artificiale capaci di prendere decisioni in autonomia anche con i ritardi nelle comunicazioni tra Terra e Luna.

Si tratta di tecnologie che potranno essere impiegate nelle future missioni internazionali di esplorazione, consolidando il ruolo dell’industria aerospaziale italiana nei grandi programmi dedicati alla Luna. Ancora una volta l’Etna dimostra di essere molto più di un vulcano: è un laboratorio naturale di livello mondiale dove scienza, innovazione e ricerca si incontrano, trasformando la Sicilia in uno dei punti di riferimento per la nuova era dell’esplorazione spaziale.