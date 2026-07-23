Bonus studenti 2026: anno ricco di opportunità e sostegni economici dedicati al mondo dell’istruzione. Dalla scuola primaria e secondaria fino ai percorsi universitari, sono diverse le misure attivate dal Governo e dalle Amministrazioni locali per abbattere i costi dello studio e garantire il diritto all’istruzione.

In questa guida completa raccogliamo tutti i principali bonus studenti 2026, spiegando nei dettagli quali sono i requisiti ISEE previsti, le scadenze e la procedura per presentare le domande.

Bonus studenti 2026: scuola primaria e secondaria

Per le famiglie con figli in età scolastica (elementari, medie e superiori) sono disponibili diverse agevolazioni pensate per coprire l’acquisto di materiale didattico, libri e servizi essenziali:

Agevolazioni per studenti universitari nel 2026

Anche per chi frequenta gli atenei italiani o le istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) sono previsti contributi di rilievo:

No Tax Area Università: Gli studenti universitari con un ISEE Universitario non superiore a 22.000 euro sono totalmente esonerati dal pagamento delle tasse d’iscrizione. Per ISEE compresi tra 22.000 e 30.000 euro sono previste riduzioni percentuali sul contributo omnicomprensivo.

Borse di Studio Regionali (EDISU / ERSU): Assegnate tramite bando annuale di ciascun ente regionale per il diritto allo studio. Valutano sia i requisiti di merito (crediti CFU acquisiti) sia quelli economici (limiti ISEE e ISPE). Includono l’alloggio gratuito, l’accesso alle mense e un contributo in denaro.

Bonus Affitto Fuorisede: Consente una detrazione IRPEF del 19% sui canoni di locazione sostenuti dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un ateneo situato in un comune diverso da quello di residenza (ad almeno 100 km di distanza).

Bonus Psicologo: La misura è stata rifinanziata anche per il 2026 per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, un supporto cruciale molto richiesto dalla popolazione studentesca.

Come richiedere i bonus e i documenti necessari

Per accedere alla quasi totalità delle agevolazioni è fondamentale muoversi per tempo seguendo questi passaggi: