Bonus studenti 2026: anno ricco di opportunità e sostegni economici dedicati al mondo dell’istruzione. Dalla scuola primaria e secondaria fino ai percorsi universitari, sono diverse le misure attivate dal Governo e dalle Amministrazioni locali per abbattere i costi dello studio e garantire il diritto all’istruzione.
In questa guida completa raccogliamo tutti i principali bonus studenti 2026, spiegando nei dettagli quali sono i requisiti ISEE previsti, le scadenze e la procedura per presentare le domande.
Bonus studenti 2026: scuola primaria e secondaria
Per le famiglie con figli in età scolastica (elementari, medie e superiori) sono disponibili diverse agevolazioni pensate per coprire l’acquisto di materiale didattico, libri e servizi essenziali:
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Carta del Merito e Carta Cultura Giovani: Confermate anche per il 2026, si rivolgono ai diciottenni. La Carta Cultura è legata a requisiti ISEE (fino a 35.000 euro), mentre la Carta del Merito premia gli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità con il massimo dei voti (100 o 100 e lode). Entrambe hanno un valore di 500 euro (cumulabili fino a 1.000 euro).
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Bonus Libri Scolastici: Erogato a livello regionale e comunale attraverso specifici bandi, permette di ottenere rimborsi o voucher per l’acquisto dei testi scolastici. La soglia ISEE varia solitamente tra i 10.632 euro e i 15.748 euro a seconda della Regione di residenza.
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Bonus gite scolastiche: Riservato alle famiglie con ISEE contenuto (solitamente sotto i 15.000 euro), consiste in un contributo economico destinato a coprire le spese per le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione.
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Sconti trasporto pubblico: Molti Comuni e Regioni offrono abbonamenti ad aliquota agevolata o gratuiti per studenti under 19 e universitari per l’utilizzo dei mezzi pubblici locali.
Agevolazioni per studenti universitari nel 2026
Anche per chi frequenta gli atenei italiani o le istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) sono previsti contributi di rilievo:
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No Tax Area Università: Gli studenti universitari con un ISEE Universitario non superiore a 22.000 euro sono totalmente esonerati dal pagamento delle tasse d’iscrizione. Per ISEE compresi tra 22.000 e 30.000 euro sono previste riduzioni percentuali sul contributo omnicomprensivo.
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Borse di Studio Regionali (EDISU / ERSU): Assegnate tramite bando annuale di ciascun ente regionale per il diritto allo studio. Valutano sia i requisiti di merito (crediti CFU acquisiti) sia quelli economici (limiti ISEE e ISPE). Includono l’alloggio gratuito, l’accesso alle mense e un contributo in denaro.
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Bonus Affitto Fuorisede: Consente una detrazione IRPEF del 19% sui canoni di locazione sostenuti dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un ateneo situato in un comune diverso da quello di residenza (ad almeno 100 km di distanza).
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Bonus Psicologo: La misura è stata rifinanziata anche per il 2026 per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, un supporto cruciale molto richiesto dalla popolazione studentesca.
Come richiedere i bonus e i documenti necessari
Per accedere alla quasi totalità delle agevolazioni è fondamentale muoversi per tempo seguendo questi passaggi:
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Richiedere la DSU per l’ISEE 2026: È il documento indispensabile. Per l’università occorre richiedere nello specifico l’ISEE Parificato o Universitario.
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Consultare i siti istituzionali: Portali come il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), i siti delle Regioni e degli Enti ERSU/EDISU pubblicano periodicamente i singoli bandi con le date di apertura e chiusura delle domande.
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Accedere tramite SPID o CIE: Le istanze vanno inviate quasi sempre online tramite identità digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica o CNS) sui portali dedicati (es. Portale InPA o piattaforme regionali).