Da lunedì 6 luglio e fino a domenica 9 agosto la stazione Galatea della metropolitana di Catania resterà temporaneamente chiusa al pubblico. La sospensione del servizio nella fermata è legata a interventi di adeguamento degli impianti antincendio, necessari per garantire il rispetto degli standard di sicurezza. Durante tutto il periodo dei lavori i treni continueranno comunque a circolare lungo la linea senza variazioni, limitandosi a transitare senza effettuare fermata a Galatea.
I lavori e le ragioni della chiusura
La chiusura della stazione si rende necessaria per consentire l’esecuzione di interventi tecnici sugli impianti antincendio, finalizzati all’adeguamento e al miglioramento delle condizioni di sicurezza della struttura. Si tratta di operazioni programmate che richiedono la sospensione temporanea dell’attività della fermata, al fine di permettere lo svolgimento dei lavori in condizioni di massima efficienza e senza interferenze con il servizio ferroviario. La stazione, una delle più utilizzate del tracciato urbano, resterà quindi inattiva per circa un mese, in un periodo scelto per limitare l’impatto sull’utenza.
Il servizio e le informazioni per i viaggiatori
Nonostante la chiusura della fermata Galatea, il servizio della metropolitana di Catania proseguirà regolarmente su tutta la linea, senza modifiche agli orari né interruzioni nelle altre stazioni. I treni transiteranno semplicemente senza fermarsi nella stazione interessata. Per qualsiasi informazione o supporto ai viaggiatori resta attivo l’Ufficio Informazioni della stazione Borgo, contattabile al numero 095 541 250, a disposizione dell’utenza per chiarimenti sugli spostamenti e sulla gestione temporanea del servizio.
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