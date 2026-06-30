Si sono concluse nel migliore dei modi e le ricerche di Chiara Sapienza, la studentessa iscritta al Dipartimento di Scienze Umanistiche (Disum) dell’Università di Catania della quale si erano perse le tracce.

La notizia del suo rintracciamento ha immediatamente fatto il giro della comunità universitaria e dei social, ponendo fine alla mobilitazione e ai tantissimi appelli che erano stati lanciati da amici, compagni di corso e conoscenti non appena si era diffuso l’allarme sul suo mancato rientro. Chiara si è allontana volontariamente.

A dare la conferma ufficiale del lieto fine, rassicurando le centinaia di persone che avevano condiviso la richiesta d’aiuto nelle ore precedenti, è stata una persona vicina alla ragazza:

Si comunica ufficialmente che le ricerche di Chiara si siano finalmente concluse!!

Si è trattato di un allontanamento volontario da parte della ragazza, che in questi giorni ha deciso di prendersi i suoi spazi, rispetto alla propria routine.

Lei stessa ha espresso il desiderio di non essere contattata e non vedere nessuno.

Si trova al sicuro, ma lontana dalla famiglia, per scelta.

Grazie al cielo sta bene ed è in buone mani.

Vi invito inoltre, come sta facendo la sua famiglia nonostante il rammarico, a rispettare la volontà di Chiara, che deciderà in tutta serenità quando tornare.

Vi ringraziamo per l’aiuto e la vicinanza dimostrati.