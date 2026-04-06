Clamoroso al “Massimino”: nel match valido per la 35ª giornata, il Picerno batte il Catania per 2-1, infliggendo ai rossazzurri la prima sconfitta casalinga stagionale.
Nonostante l’illusorio vantaggio siglato da D’Ausilio, la squadra di Viali non è riuscita a contenere il ritorno dei lucani, subendo il sorpasso che gela il pubblico etneo. Inutili gli ingressi nel finale, tra cui quello di Donnarumma, per raddrizzare il risultato. Un passo falso pesante che mette a rischio il secondo posto, con il Cosenza che accorcia le distanze a sole tre giornate dalla fine del campionato. Il fischio finale è stato accompagnato dalla delusione dei tifosi per una prestazione opaca.