La Polizia di Stato ha arrestato una catanese di 46 anni che, nei giorni scorsi, ha rubato il portafoglio ad una dipendente dell’Università di Catania. La donna, già nota per i suoi numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, ha agito in una manciata di secondi, approfittando di un attimo di distrazione della vittima alla quale ha sfilato il portafoglio. Non appena si è resa conto di essere stata derubata, la vittima ha chiesto aiuto ai poliziotti della Questura di Catania.

L’inseguimento e la cattura

Quando la ladra ha capito di essere stata scoperta ha provato a fuggire, cercando di dileguarsi tra le viuzze della zona di piazza Duomo, inseguita dalla vittima. Nel frattempo, la richiesta d’aiuto è stata raccolta dagli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che hanno sbarrato ogni possibile via di fuga alla ladra all’altezza di via Vittorio Emanuele.

Dopo averla bloccata, i poliziotti l’hanno arrestata per furto, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagata valevole ora e fino a condanna definitiva.

I precedenti e l’evasione

Durante gli accertamenti effettuati sul posto, attraverso la banca dati in uso alle forze di Polizia, sono emersi i molteplici precedenti della 46enne, che risultava essere stata sottoposta dall’Autorità Giudiziaria alla misura degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. Pertanto, per la donna è scattato il deferimento anche per evasione, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagata valevole ora e fino a condanna definitiva.

Inoltre, sempre nel corso delle verifiche, i poliziotti hanno avuto modo di constatare come sulla donna pendesse un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice appena pochi giorni prima. A conclusione dell’attività di polizia giudiziaria, i poliziotti delle volanti hanno eseguito il provvedimento, conducendo la donna in carcere.