Un uomo di 47 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato intercettato dalle Volanti in via della Concordia mentre viaggiava a bordo del suo scooter.

Alla vista della pattuglia, l’uomo ha tentato inutilmente di dileguarsi, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti. A insospettire i poliziotti è stato l’atteggiamento del conducente, che stringeva a sé con fare protettivo un borsello a tracolla particolarmente voluminoso.

Invitato a svuotarne il contenuto, l’uomo ha rivelato la presenza di ben 50.000 euro in contanti, suddivisi in cinque mazzette. Alla richiesta di spiegazioni sull’ingente somma, il 47enne ha fornito una giustificazione giudicata poco plausibile: ha infatti dichiarato di portare sempre con sé i risparmi per timore che i ladri potessero svaligiargli l’abitazione.

Sequestro e indagini sulla banconota falsa

I poliziotti hanno proceduto al sequestro preventivo dell’intera somma e al deferimento dell’uomo all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.

Le indagini sono destinate ad approfondirsi: dai primi rilievi è emersa la presenza di una banconota falsa all’interno del mucchio. Il biglietto contraffatto sarà inviato alla Banca d’Italia per accertamenti specialistici del nucleo anti-falsificazione. Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.