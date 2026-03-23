Un giovane studente siciliano di 20 anni, originario di Marsala, è tragicamente morto venerdì mentre si trovava presso l’Università di Padova. Il ragazzo sarebbe precipitato dalla torre della Facoltà di Economia del complesso Piovego Nord, in via Ugo Bassi, durante la mattinata, poco dopo le 8, sotto gli occhi di altri studenti che stavano entrando a lezione. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del Suem 118 e le forze dell’ordine, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. Le prime ricostruzioni parlano di un gesto volontario, anche se restano ancora molti aspetti da chiarire.

Il giovane, che studiava a Padova da tempo in Scienze Motorie, era descritto da amici e conoscenti come una persona piena di entusiasmo e di promesse. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto sia la comunità universitaria sia quella di Marsala. Le autorità stanno conducendo accertamenti accurati per chiarire le circostanze dell’accaduto, mantenendo il massimo rispetto per la famiglia.