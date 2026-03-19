Mercoledì 25 marzo, a partire dalle ore 17:30, la sala congressi del Grand Hotel Baia Verde di Aci Castello si trasformerà nel cuore pulsante del tifo e della memoria etnea.

Va in scena “Per il Catania – Omaggio a Stefania Sberna”, il secondo evento dal vivo del progetto editoriale Melior De Cinere Cunto.

L’iniziativa nasce dalla visione di Gianpaolo Pasqualino, attuale speaker del Catania FC, con l’obiettivo di onorare il patrimonio umano e professionale lasciato da Stefania Sberna.

Per oltre trent’anni colonna sonora del “Massimino” e pioniera del giornalismo sportivo,Stefania sarà ricordata attraverso un format che supera il classico talk show per diventare un’esperienza sensoriale e partecipativa.

Il cuore del pomeriggio sarà il talk show condotto sul palco insieme a grandi protagonisti della storia rossazzurra. Interverranno Mar iano Izco, Peppe Mascara, Niky Pandolfini e Maurizio Pellegrino, pronti a condividere storie e

ricordi indelebili legati a “The Voice”. Sul palco, insieme a loro, ci sarà spazio per Gabriella Sberna, sorella dell’indimenticata speaker

Prenotazione e costi dell’evento

L’evento è a ingresso gratuito, ma a causa della capienza limitata della sala è obbligatoria la prenotazione tramite il link dedicato: https://forms.gle/ z8efSTuLPGd7Z48q9.