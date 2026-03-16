Il Catania FC ha comunicato ufficialmente l’esonero di Mimmo Toscano. Nonostante il successo esterno ottenuto ieri contro l’Altamura, la società rossazzurra ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore, mettendo fine a un rapporto che negli ultimi mesi era diventato teso a causa della mancanza di continuità nei risultati e nel gioco.

I motivi della rottura

La vittoria in Puglia è stata considerata un “risultato isolato” che non ha scalfito la convinzione della dirigenza di dover cambiare rotta. Alla base della decisione, oltre al distacco dalle primissime posizioni della classifica, ci sarebbero state divergenze sulla gestione tecnica e la necessità di dare una nuova identità a una squadra costruita per puntare alla Serie B.

In arrivo il sostituto

Il club etneo è già pronto a voltare pagina. Nelle prossime ore è atteso l’annuncio del nuovo allenatore: i vertici rossazzurri starebbero definendo gli ultimi dettagli con un profilo di alto livello, esperto della categoria e già protagonista di promozioni in passato. La squadra riprenderà gli allenamenti sotto la guida del nuovo staff per preparare il prossimo impegno di campionato.