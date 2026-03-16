Online l’attesa annuale classifica del Sole24Ore relativa alle città con le temperature più alte in Italia! Ciò che se ne evince è che per il terzo anno consecutivo Bari si conferma al vertice dell’Indice del clima. Il suddetto report non è altro che la prima tappa del percorso che conduce alla storica indagine sulla Qualità della vita, dedicata ai territori con una migliore qualità della vita in Italia. D’altronde la graduatoria elaborata analizza il livello di benessere climatico nelle città capoluogo, individuando quelle che garantiscono le condizioni meteorologiche più favorevoli per chi vi abita.

Gli indicatori usati per la classifica

Anche per quest’anno l’indagine prende in considerazione 15 diversi indicatori climatici, elaborati sulla base dei dati medi registrati nel periodo 2015-2025, che permettono di valutare l’impatto delle condizioni meteo sulla qualità della vita quotidiana. Tra questi ovviamente figurano il soleggiamento, cioè le ore medie di sole giornaliere, e l’indice di calore, che misura le giornate con temperatura percepita sopra i 30 gradi. Vengono considerati anche ondate di calore, notti tropicali e giorni di caldo estremo. Esaminati anche i dati relativi alla brezza estiva, raffiche di vento, umidità relativa e circolazione dell’aria. A questi si aggiunge l’analisi dell’escursione termica, intensità e precipitazioni estreme, nebbia, giorni freddi e periodi senza pioggia.

Le prime città e le ultime in classifica

Sul podio, oltre Bari, figurano diverse località della costa adriatica come Barletta-Andria-Trani. E ancora Pescara, Ancona e Chieti. Nei primi dieci posti dominano soprattutto i territori affacciati sul mare, come Livorno, Trieste e Imperia. Ma non solo, si trovano infatti anche diverse città dell’entroterra italico come Pesaro e Urbino ed Enna.

D’altra parte in fondo alla classifica figura la città di Carbonia, nel Sud della Sardegna. SI tratta di una città tra le più colpite dai picchi di caldo estremo, dall’indice di calore e dall’umidità relativa. Il capoluogo sardo è preceduto da Terni, Belluno e Caserta. Caso a parte per la città di Belluno, ultima in tre dei quindici indicatori considerati. Il capoluogo veneto registra il minor numero medio di ore di sole al giorno, in media 6,8 contro le 9,2 di Agrigento, la più soleggiata. Inoltre si registra il maggior numero medio di giorni freddi all’anno. A questo si aggiunge l’elevata umidità, on oltre 260 giorni l’anno fuori dal comfort climatico. Allo stesso tempo, però, la città può contare su un dato opposto rispetto alle aree più calde del Paese: il numero più basso di notti tropicali, appena 15 all’anno. Risultati anche per Terni, la città con la performance peggiore per ondate di calore e picchi di caldo estremo.

I dati relativi alla nostra città di Catania

Dalle indagini condotto dal Sole24Ore, la nostra città di Catania evidenzia risultati contrastanti nei diversi indicatori presi in esame. Il dato più positivo senza dubbio riguarda l’indice del soleggiamento: il nostro capoluogo etneo conquista infatti il terzo posto in Italia, con una media di 9 ore di sole al giorno e un punteggio di 903,5. Per quanto concerne il quadro legato alle alte temperature esso appare molto più complesso.

Certamente Catania non si trova in fondo alla classifica né per l’indice di calore, che misura il numero di giorni con temperatura percepita pari o superiore ai 30 gradi, in questo caso si colloca all’80° posto, e né per l’indice di caldo estremo, cioè le giornate con temperature massime uguali o superiori ai 35 gradi, 66° posto in graduatoria.

Catania in cima alla classifica, con il terzo posto, anche per l’umidità relativa, per la quale la città sale sul podio nazionale con il terzo posto. L’indicatore tiene conto dei giorni in cui i valori escono dalla fascia di comfort climatico, cioè quando l’umidità supera il 70% o scende sotto il 30%. Dato invece estremamente negativo per quanto concerne i giorni consecutivi senza pioggia, che misura la durata dei periodi asciutti: in questo caso la città scivola fino al 105° posto! La città in questo caso è penultima, peggio solo Oristano, che chiude la classifica. Inoltre, Catania conquista un primato. Nel capoluogo etneo, non si i registrano più giorni freddi nel corso dell’anno, cioè giornate in cui la temperatura percepita scende sotto i 3 gradi!