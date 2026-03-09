CATANIA – Chi ha detto che la matematica sia solo formule astratte e polverose lavagne? Il 14 marzo, in occasione della giornata mondiale dedicata al numero più famoso della storia, il Dipartimento di Matematica e Informatica (DMI) dell’Università di Catania è pronto a dimostrare il contrario. Torna infatti l’atteso appuntamento con “Mathematics in the Street”, l’iniziativa che trasforma il cuore della città in un laboratorio a cielo aperto.

Appuntamento a Piazza Università

Dalle ore 9:00 alle 14:00, la splendida cornice del Palazzo Centrale dell’Ateneo ospiterà stand, giochi e sfide logiche. L’obiettivo? Portare la “regina delle scienze” fuori dalle aule di viale Andrea Doria per mostrarne il lato ludico, affascinante e terribilmente concreto.

Un’occasione di orientamento

L’evento non è rivolto solo agli “addetti ai lavori”. “Mathematics in the Street” è diventato negli anni una vetrina fondamentale per l’orientamento dei futuri universitari. Molti studenti delle scuole superiori del territorio partecipano attivamente, scoprendo che iscriversi a Matematica o Informatica a Catania significa entrare in un mondo dinamico e pieno di opportunità professionali.

Come partecipare

L’ingresso è libero e gratuito. Che siate studenti in crisi con l’analisi matematica, curiosi o semplici passanti, l’invito è quello di lasciarsi stupire dalla bellezza dei numeri.

Per ulteriori aggiornamenti sul programma dettagliato, è possibile consultare il sito ufficiale del DMI Unict o seguire i canali social del dipartimento.