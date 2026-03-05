Tutto pronto allo stadio “Vigorito”: alle 20:30 va in scena la sfida d’alta quota tra Benevento e Catania, un incontro cruciale che potrebbe pesare notevolmente sulle sorti del campionato. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai tecnici Floro Flores e Toscano.
Le formazioni ufficiali
BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Maita, Prisco; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Salvemini. Allenatore: Antonio Floro Flores.
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Miceli, Ierardi; Casasola, Di Noia, Quaini, Donnarumma; Jimenez, D’Ausilio; Lunetta.