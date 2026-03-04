Chiuse le finestre per le iscrizioni al nuovo anno scolastico 2026/2027! I dati raccolti e analizzati parlano chiaro: sempre più giovani scelgono i percorsi liceali. Nel 2026, il 55,88% degli iscritti ha optato per un percorso liceale, mentre gli istituti tecnici registrano un calo al 30,84% e quelli professionali segnano una lieve ripresa, attestandosi al 13,28%. Si conferma quindi la tendenza degli scorsi anni e i licei continuano a rafforzare la propria capacità di attrazione, nonostante l’ancora continuato interesse per i percorsi più orientati al mondo del lavoro e delle difficoltà che coinvolgono alcuni indirizzi tradizionali. Di seguito tutti dati raccolti.

I licei più scelti per il nuovo anno scolastico

Anche per l’anno scolastico 2206/2027 I licei si confermano l’opzione preferita dagli studenti e delle famiglie. Si raggiunge, quindi, la quota del 55,88% delle iscrizioni, una percentuale leggermente in diminuzione rispetto all’anno precedente: 55,99% registrato nel 2025/2026. Entrando nel dettaglio degli indirizzi liceali, al vertice si trova l’indirizzo Scientifico tradizionale, scelto dal 13,16% degli studenti, seppur in lieve calo rispetto al 13,53% del 2025/2026. Al secondo posto troviamo invece lo Scientifico con opzioni Scienze Applicate, in questo caso la percentuale si attesta la 9,75%. Anche qui una leggera flessione rispetto al 9,85% dell’anno precedente. Al terzo posto si trova il Liceo delle Scienze Umane, nel quale la percentuale degli iscritti cresce in modo significativo e raggiunge il 7,93%, in aumento rispetto al 7,46% dello scorso anno. Per quanto invece concerne il Classico, per quest’anno la percentuale rappresenta il 5,20% delle preferenze, in lieve calo rispetto al 5,37% precedente. Questi i licei più scelti!

Di seguito tutti gli altri indirizzi e le loro percentuali di iscritti, sempre in ordine con più iscritti. Opzione Economico-Sociale delle Scienze Umane con una percentuale di iscritti pari al 4,55%. Scientifico a indirizzo sportivo (2,08%), Musicale e Coreutico (0,85%) mentre sezione Coreutica sale dallo 0,17%. Successivamente troviamo Liceo Europeo/Internazionale (0,40%) e infine l’indirizzo Made in Italy che pur aumentando dallo 0,09% allo 0,14% mantiene una quota ancora marginale.

L’andamento degli istituti tecnici

Per l’anno scolastico 2026/2027 gli istituti tecnici raccolgono complessivamente il 30,84% delle iscrizioni, in lieve calo rispetto al 31,32% dell’anno scolastico precedente. Per quest’anno al primo posto troviamo Informatica e Telecomunicazioni, scelto dal 4,98% degli studenti. A seguire Amministrazione, Finanza e Marketing, con l’8,66% degli iscritti. Sempre sul podio e al terzo posto Meccanica, Meccatronica ed Energia (3,06%).

Di seguito tutti glia altri indirizzi sempre in ordine decrescente. Al quarto posto troviamo il Turistico con il 3,12% degli iscritti. Ottimi risultati per Chimica, Materiali e Biotecnologie, che passa dal 2,31% al 2,34%, e per Elettronica ed Elettrotecnica, in aumento al 2,33% rispetto al 2,13% del 2025. Costruzioni, Ambiente e Territorio (2,28%), Agraria, Agroalimentare e Agroindustria (1,35%), Trasporti e Logistica (1,26%), Grafica e Comunicazione (1,23%). Chiude la graduatoria Sistema Moda, che attesta lo 0,23% delle iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027.

Gli iscritti agli istituti professionali

Gli istituti professionali registrano una crescita complessiva, raggiungendo il 13,28% delle iscrizioni, rispetto al 12,69% dell’anno precedente. Nello specifico, al primo posto figura Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, che raccoglie il 4,15% delle iscrizioni. Segue Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, che cresce al 2,25%. In terza posizione Manutenzione e Assistenza Tecnica (1,94%). Poco distante Servizi Commerciali (1,37%).

Di seguito tutti gli altri indirizzi: Industria e Artigianato per il Made in Italy (1,05%), Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (0,81%), Agricoltura, Sviluppo Rurale, Valorizzazione dei Prodotti del Territorio e Gestione delle Risorse Forestali e Montane (0,72%), Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie – Odontotecnico (0,52%), mentre Ottico scende lievemente allo 0,13% rispetto allo 0,14%. Chiudono la classifica delle iscrizioni Servizi Culturali e dello Spettacolo, stabile allo 0,28%, e Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale, fermo allo 0,03%.