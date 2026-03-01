Il “derby del Sud” tra Salernitana e Catania, valido per la 29ª giornata del Girone C di Serie C, si chiude a reti bianche. Uno 0-0 che regala emozioni a sprazzi ma che, alla fine, serve più a muovere la classifica che a dare una vera svolta ai sogni di gloria delle due compagini, ora costrette a guardare con più distacco la fuga della capolista Benevento.

La Cronaca: Debutto “di ferro” per Serse Cosmi

L’attenzione era tutta per la panchina granata, dove faceva il suo esordio Serse Cosmi, chiamato in settimana a sostituire l’esonerato Giuseppe Raffaele. Davanti agli oltre 10.000 dell’Arechi, la Salernitana ha mostrato una solidità difensiva ritrovata, riuscendo a imbrigliare un Catania che vanta la miglior difesa e il secondo miglior attacco del torneo.

I rossazzurri di mister Toscano hanno provato a fare la partita, guidati dalla classe di Cicerelli e dalla fisicità di Forte, ma hanno sbattuto contro il muro eretto da Golemic e compagni. La Salernitana, dal canto suo, ha cercato di colpire in ripartenza con la velocità di Ubani, senza però trovare la zampata vincente.

Situazione in Classifica

Con questo pareggio, la gerarchia del girone resta quasi invariata, ma le distanze dal vertice si allungano: