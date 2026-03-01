Non è una domenica come le altre. Quando il calendario di Serie C mette di fronte Salernitana e Catania, il fischio d’inizio delle 14:30 non è solo un orario, ma un appuntamento con la storia recente di due piazze che con la terza serie hanno ben poco a che spartire. Oggi, 1 marzo 2026, lo stadio Arechi si veste a festa per quello che è, a tutti gli effetti, il big match della 29ª giornata del Girone C.

La situazione: inseguimento al Benevento

Il Catania di Mimmo Toscano arriva in Campania con un obiettivo chiarissimo: non perdere contatto dal Benevento capolista, attualmente distante 5 lunghezze. I rossazzurri, saldi al secondo posto con 59 punti, volano sulle ali di una condizione fisica smagliante, ma sanno che l’Arechi è una trappola per chiunque.

Dall’altra parte, la Salernitana occupa la terza posizione a quota 50 punti. Per i granata, reduci da un cambio in panchina che ha portato l’esperienza e il carattere di Serse Cosmi, è l’ultima chiamata per riaprire il discorso promozione diretta o, quantomeno, blindare il podio in ottica playoff.

Le scelte dei tecnici

Toscano deve rinunciare a Forte in avanti, ma ritrova la fantasia di D’Ausilio e Jimenez sulla trequarti, pronti a innescare Lunetta nel ruolo di “falso nueve”. A centrocampo, la diga sarà formata da Quaini e Corbari, con gli ex di turno (Casasola e Donnarumma) pronti a spingere sulle fasce.

Cosmi risponde con un 3-5-1-1 solido e aggressivo: occhi puntati sul bomber Lescano, terminale offensivo supportato dall’estro di Achik. La sfida tattica tra la difesa a tre granitica degli etnei e l’intensità del centrocampo campano promette scintille.

Le probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-1-1): Donnarumma; Berra, Arena, Anastasio; Longobardi, Gyabuaa, Capomaggio, De Boer, Villa; Achik; Lescano. All: Cosmi.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Miceli, Pieraccini; Casasola, Quaini, Corbari, Donnarumma; Jimenez, D’Ausilio; Lunetta. All: Toscano.

Dove seguirla

Per tutti i tifosi rossazzurri che non hanno potuto affrontare la trasferta, l’appuntamento imperdibile è su Telecolor. L’emittente trasmetterà in diretta esclusiva il big match dell’Arechi con una copertura totale: quattro ore live all’interno dello storico programma “Diretta Stadio”.