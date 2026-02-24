Con la Maturità 2026 si segna un punto di svolta per la scuola italiana. Per la prima verrà verrà rilasciato un nuovo modello di diploma! D’altronde il Decreto Ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2026 ho introdotto interessanti novità per tutti i maturandi.

Cosa cambierà con il nuovo decreto

A partire dall’anno scolastico 2025/2026, il sistema scolastico italiano introdurrà una profonda novità con l’adozione di un nuovo modello di diploma finale! Si tratta di una trasformazione in chiave digitale. D’altronde il nuovo diploma non sarà più soltanto un attestato del voto finale, ma farà parte di un vero e proprio dossier dello studente. Al diploma cartaceo, che resterà in uso, si affiancherà infatti una versione digitale, accessibile tramite la Piattaforma Unica, un’infrastruttura digitale che semplifica e garantisce la gestione dei titoli di studio.

La nuova riforma garantirà:

sicurezza e tracciabilità : diminuirà il rischio di smarrimento o falsificazione;

: diminuirà il rischio di smarrimento o falsificazione; interoperabilità : il titolo è immediatamente spendibile per iscrizioni universitarie e concorsi, senza necessità di produrre copie autenticate cartacee;

: il titolo è immediatamente spendibile per iscrizioni universitarie e concorsi, senza necessità di produrre copie autenticate cartacee; integrazione con l’E-Portfolio: il diploma è collegato direttamente al percorso formativo tracciato negli ultimi tre anni di scuola superiore.

In arrivo il Supplemento Europass al Certificato

Un’altra novità importante riguarderà il Supplemento Europass al Certificato. Il documento rappresenta un allegato tecnico fondamentale per coloro che desiderano accedere a opportunità all’estero o nel mondo del lavoro. A differenza del diploma, che attesta il voto finale, il Supplemento Europass non riporta i punteggi, ma fornisce una descrizione dettagliata delle competenze acquisite dallo studente in relazione al suo specifico percorso di studi, che sia un liceo, un istituto tecnico o professionale.

Nello specifico il documento serve a:

tradurre il titolo di studio italiano in termini comprensibili per datori di lavoro e università straniere;

in termini comprensibili per datori di lavoro e università straniere; indicare il livello EQF (Quadro Europeo delle Qualifiche) raggiunto;

(Quadro Europeo delle Qualifiche) raggiunto; dettagliare le abilità pratiche e teoriche che il diplomato possiede, rendendo il titolo “trasparente” e comparabile in tutta l’Unione Europea.

Maturità 2026, come scaricare il diploma

a. A conclusione dell’Esame di Stato, il nuovo modello di diploma digitale sarà subito disponibile, con piena validità legale immediata. Gli studenti dovranno accedere alla piattaforma Unica tramite SPID, CIE o CNS, entrare nella sezione E-Portfolio, selezionare la voce “Documenti e Certificazioni” e scaricare il diploma firmato digitalmente insieme al Supplemento Europass associato, che descrive le competenze acquisite durante il percorso di studi.