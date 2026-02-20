Sono aperte le ammissioni distudenti e studentesse non UE residenti all’esteroper l’a.a. 2026/27 a uno dei10corsi di laurea magistraledell’Università di Catania tenuti interamente inlingua inglese.
Per ognuno di questi corsi, l’ateneo mette a disposizione5borse di studio biennali, dell’importo annuale di 2.000 euro ciascuna:
- Agricultural Sciences and Technology
- Automation Engineering and Control of Complex Systems
- Chemical Engineering for Industrial Sustainability
- Communications Engineering
- Construction Management and Safety
- Data Science
- Electrical Engineering for Sustainable Green Energy Transition
- Electronic Engineering
- Global Politics and Euro-Mediterranean Relations
- Physics
Ilbando di partecipazione[IT – EN] è già disponibile, lecandidature possono essere inviate onlinefinoal 17 marzo 2026. Bando