Definire Orazio Russo solo come un calciatore sarebbe riduttivo. Per Catania e per il calcio siciliano, Orazio è stato il simbolo di un’appartenenza viscerale, l’incarnazione del sogno di ogni ragazzino che tira i primi calci a un pallone sognando la maglia della propria città.

Questo video ripercorre le tappe di una carriera costruita sul sacrificio, la corsa e la fedeltà. Dai primi passi sul campo di Misterbianco fino ai palcoscenici della Serie A, la storia di Orazio è un mosaico di scatti fulminei sulla fascia e di un legame indissolubile con i colori rossazzurri. Un legame che non si è mai spezzato, nemmeno nei momenti più bui, e che ha trovato la sua apoteosi in quel lungo, commovente giro di campo finale allo stadio “Angelo Massimino”.

Il meraviglioso video realizzato nel 2023 da The Streak