CATANIA – Una bambina di 10 anni in imminente pericolo di vita è stata protagonista di un tempestivo intervento di soccorso aereo coordinato dall’Aeronautica Militare. La piccola, che necessitava di cure specialistiche indifferibili non disponibili in loco, è stata trasportata nella serata di ieri da Catania a Genova per essere ricoverata in una struttura ospedaliera d’eccellenza. Foto da repertorio.

I dettagli dell’operazione

L’intervento è stato attivato dalla Prefettura di Catania e gestito dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano. Per il trasferimento è stato impiegato un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo di Ciampino, decollato immediatamente alla volta della Sicilia.

Durante tutto il volo, la bambina è stata assistita da un’équipe medica specializzata e accompagnata dai propri familiari. L’aereo è atterrato all’aeroporto di Genova intorno alle 19:50, dove un’ambulanza era già in attesa sulla pista per completare il trasferimento verso l’ospedale di destinazione.

Un impegno costante per la collettività

Questa missione rientra nelle attività istituzionali che l’Aeronautica Militare svolge a favore della comunità. I trasporti sanitari d’urgenza vengono autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e garantiscono, grazie a equipaggi pronti al decollo 24 ore su 24, il collegamento rapido tra le diverse strutture ospedaliere italiane nei casi di estrema necessità.