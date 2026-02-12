CATANIA – Sale la febbre per uno dei match più attesi del girone C di Serie C: il derby Siracusa-Catania. La sfida, valida per la 27ª giornata di campionato, si giocherà sabato 14 febbraio 2026 alle ore 17:30 nella cornice dello stadio “Nicola De Simone”.

Siracusa-Catania: divieto di trasferta per i tifosi etnei

Nonostante l’importanza della gara, è arrivata la conferma ufficiale: il Prefetto di Siracusa ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Catania. Una misura adottata per motivi di sicurezza che impedirà ai sostenitori rossazzurri di popolare il settore ospiti. Lo stadio sarà dunque interamente colorato d’azzurro, con i biglietti disponibili solo per i supporter locali.

Dove vedere Siracusa-Catania in TV e streaming (gratis)

La buona notizia per chi non potrà essere allo stadio è la copertura televisiva. Oltre alla consueta trasmissione su Sky Sport e in streaming su NOW e SkyGo, il derby siciliano sarà visibile gratuitamente:

Diretta in chiaro: L’emittente Telecolor (canale 11 del digitale terrestre) trasmetterà il match live per tutta la Sicilia.

Orario collegamento: Lo studio pre-partita inizierà alle ore 16:30, un’ora prima del fischio d’inizio, con interviste e formazioni ufficiali.

Analisi del match e classifica

Il Catania arriva a questa sfida dopo il deludente pareggio interno (0-0) contro l’Audace Cerignola. I rossazzurri, attualmente secondi in classifica, hanno visto il Benevento scappare a +8 e hanno assoluto bisogno di tre punti per difendere la posizione dalla rincorsa della Salernitana.

Il Siracusa, dal canto suo, occupa i bassifondi della classifica (18° posto) e vive un momento di crisi tecnica. Tuttavia, la natura stessa del derby annulla spesso i valori tecnici: gli azzurri cercheranno l’impresa davanti al proprio pubblico per dare una svolta alla stagione e uscire dalla zona play-out.

Le probabili formazioni

Mister Toscano dovrà fare i conti con diverse assenze pesanti tra infortuni e squalifiche (out Cicerelli e Di Gennaro). Si va verso la conferma del modulo a trazione anteriore, con il recuperato Inglese a guidare l’attacco, supportato dalla qualità di D’Ausilio sulla trequarti.